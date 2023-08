Niet te stoppen: Kudus toont klasse met hattrick voor Ajax in Bulgarije

Column Hugo Borst | Schei uit meneer Pastoor, schrijf ons nou niet de wet voor

Columnist Hugo Borst verbaasde zich afgelopen weekend over Alex Pastoor, die zich niet voor het eerst kritisch uitliet over de vragen die hij moest beantwoorden. ,,Schei er mee uit, meneer Pastoor, om ons de wet voor te schrijven’’, is de boodschap van Borst aan de trainer van Almere City.