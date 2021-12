Niets-is-wat-het-lijkt-competitie: koploper verloor afgetekend met 5-0 en 4-0 van nummers twee en drie

Ajax werd door iedereen aan kop verwacht. Feyenoord was even virtueel koploper. Maar PSV is na een 2-0 zege op Go Ahead winterkampioen. Het verloop van de eerste competitiehelft maakt duidelijk: in deze eredivisie is vooralsnog niets wat het lijkt.