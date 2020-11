Nieuw contract in de maak: Nicolás Tagliafico gaat tot medio 2023 tekenen bij Ajax

Daarmee bezegelen Ajax en Tagliafico de langere samenwerking, die zich in de transferperiode al aftekende omdat de ambitieuze linksback ondanks de uitgesproken vertrekwens geen nieuwe uitdaging vond. Zoals Ajax dat in de afgelopen jaren vaker deed, werd een loyale steunpilaar een nieuw contract en enige coulance bij een latere transfer in het verschiet gesteld. Zo liet de clubleiding van Ajax ook al doorschemeren met de eveneens gebleven doelman Andre Onana in gesprek te willen over een nieuwe verbintenis.

Die kreeg in het geval van Tagliafico medio oktober gestalte, toen zijn zaakwaarnemer naar Nederland vloog om met voetbaldirecteur Marc Overmars – voor diens vakantie – een deal in de steigers te zetten. Het nieuwe contract kreeg de voorbije weken steeds meer vorm en inmiddels hebben speler en club een akkoord bereikt over een nieuw contract, met een looptijd tot medio 2023. De huidige verbintenis van de Argentijnse international loopt over anderhalf jaar af.

Volledig scherm Alexander Scholz van FC Midtjylland ziet hoe Nicolas Tagliafico een kopduel wint. © ANP

‘Veilige omgeving’

Tagliafico liet in de interlandperiode op het clubkanaal al weten waarom hij Ajax koestert.. ,,Het draait allemaal om geld en politiek in de voetballerij. Maar bij Ajax is het heel rustig omdat ze een standaard proberen te creëren waarin correct wordt gehandeld. Ze weten wat ze willen. Je voelt je nooit alleen. Je weet wat van je verwacht wordt als je bij de club komt. Dat is een veilige omgeving, net als een familie.”

Met het nieuwe contract gooit Tagliafico, die de voorbije maanden in de concrete belangstelling van Leicester City en Bayer Leverkusen stond, zijn ambitie om nog een transfer naar een Europese topclub te maken niet overhoop. ,,Dit jaar ben ik 28 jaar geworden. Daarom wil ik kijken of het mogelijk is om nog een stap te maken. Elke speler droomt ervan alles eruit te halen wat erin zit. Maar nu kan ik niet verder denken dan de doelen die ik hier bij Ajax wil bereiken.”