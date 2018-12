Nieuw dieptepunt Jong Achilles'29: 10-0 achter bij rust

11-0 tegen Jong FC Emmen, 10-0 tegen Jong Cambuur en Jong De Graafschap en 10-2 tegen Jong FC Twente. Het is niet dat nederlagen met dubbele cijfers een zeldzaamheid vormen dit seizoen voor de beloften van Achilles'29. Vooraf aan de confrontatie met koploper Jong Heracles Almelo bedroeg het doelsaldo van de Groesbekers 4-61.



Een stuntje tegen de Almeloërs zat er vanavond ook niet bepaald in. Bij rust stonden de dubbele cijfers al op het bord in het Polman Stadion: 10-0.



De wedstrijd is nog bezig, maar we kunnen alvast verklappen: het is niet bij 10-0 gebleven... Na een uur spelen staat het 13-0.