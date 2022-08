Nieuwe dreun voor Dirk Kuyt en ADO: FC Den Bosch wint in leeg Bingoal Stadion

In een bedrijvige eerste helft had ADO vanmiddag tegen FC Den Bosch genoeg kansen om de score te openen. Aanvallers Xander Severina en Joël Zwarts hadden de beste mogelijkheden, maar zagen hun inzet door FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen worden gekeerd.

Tijd om op adem te komen kreeg ADO nauwelijks, want drie minuten later verdubbelde Asier Cordoba de marge: 0-2. Wehrmann tastte mis bij een lange bal van FC Den Bosch-rechtsback Rik Mulders, waarna Cordoba ADO-keeper Wentges kansloos liet.

Na twee wedstrijden sluit ADO de rij in de Keuken Kampioen Divisie, en dat is niet de start waar men in Den Haag op hoopte. Kuyt gaf eerder deze week nog aan dat de klap tegen Heracles er een was om lering uit te trekken en dat het belangrijk was dat die tik goed verwerkt zou worden. De thuisnederlaag tegen FC Den Bosch zal bij de Haagse club dan ook hard zijn aangekomen.