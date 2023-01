Nieuwe dreun voor FC Groningen: ook Volendam te sterk voor hekkensluiter

Afgelopen vrijdag presenteerde Fledderus Matej Chalus, maar uitgerekend deze debuterende nieuweling ging verschrikkelijk in de fout. De Tsjechische centrale verdediger schoof in de 21ste minuut de bal te zacht terug op keeper Michael Verrips, waardoor Volendam-aanvaller Gaetano Oristanio kon onderscheppen en simpel de openingstreffer voor zijn rekening nam. Op de tribune sloeg de onder druk staande Fledderus uit ongeloof de handen voor zijn ogen. De flater van Chalus, die meteen een basisplaats kreeg ten faveure van bijvoorbeeld Mike te Wierik, kwam juist na een fase waarin Groningen Volendam de wil oplegde. Kansen waren er onder anderen voor Liam van Gelderen, Ricardo Pepi en op slag van rust voor Johan Hove, maar hun afwerking was ondermaats.

Chalus verrichte vroeg in de tweede helft reparatiewerkzaamheden met een belangrijk aandeel in de gelijkmaker. Hij vond uit een corner Thijmen Blokzijl, die de bal daarna klaarlegde voor Johan Hove. Van dichtbij knalde hij raak. Maar deze stand stond maar even op het scorebord, omdat Calvin Twigt met het hoofd scoorde uit een voorzet van Florent Sanchez.



Opnieuw moest Groningen in de achtervolging, in de wetenschap dat het elftal dit seizoen nog geen punt pakte nadat het op achterstand is gekomen. Invaller Daleho Irandust zette de gasten weer op juiste spoor met fijn steekballetje op Ricardo Pepi, die in de 73ste minuut zijn zevende van het seizoen tegen de touwen jaagde. Maar ook dit virtuele puntje hield Groningen maar vijf minuten vast. Het was Volendam-spits Robert Mühren die de bal voor het intikken kreeg nadat een voorzet van Oristanio op gelukkige wijze een andere richting nam.