Nieuwe PSV-staf kan ‘Duitsland-expert’ Huub Stevens wel bekoren

Met twee Duitse nieuwelingen completeerde PSV gisteren de technische staf van trainer Roger Schmidt voor het komend seizoen. Wie heeft de club binnengehaald met assistent-coach Lars Kornetka (42) en conditietrainer Yann-Benjamin Kugel (40)? Voormalig PSV-trainer Huub Stevens werkte vorig decennium met Kornetka bij Schalke 04 en zegt dat het voor PSV wel snor zit. ,,Dit zijn namen die op mij zeker een goede indruk maken”, aldus een van de grootste kenners van het Duitse voetbal in ons land. ,,Kornetka was in mijn tijd als Schalke-coach video-analist en bekeek voor ons de tegenstanders”, aldus Stevens (66), die in de Bundesliga als trainer successen vierde en tevens ‘handhaafspecialist’ was. ,,Lars is een ambitieuze en gedreven jonge vent, met toch al de nodige bagage. Hij heeft destijds in Gelsenkirchen goed werk geleverd. Later heeft hij in een aantal keukens van grote clubs gekeken, bijvoorbeeld bij Bayern München.”

Onder meer voor Pep Guardiola en Erik ten Hag (destijds trainer van het tweede elftal in Beieren) leverde de sportwetenschapper allerlei data. Daarnaast prijken TSG Hoffenheim en Red Bull Leipzig op zijn lijst van vorige werkgevers.

Stevens kent fysiek trainer Kugel niet persoonlijk, maar het gegeven dat deze nieuwe PSV’er acht jaar onder Joachim Löw bij de Duitse nationale ploeg heeft gewerkt kan hem zeker bekoren. ,,Er staat nu een interessante ploeg trainers bij PSV. Met André Ooijer en Boudewijn Zenden hebben ze jonge coaches die de clubcultuur kennen en de anderen hebben op het allerhoogste niveau in Duitsland de nodige ervaring opgedaan. Ik ben heel benieuwd naar die combinatie, waarbij Schmidt geldt als iemand met een duidelijke voetbalfilosofie. Ook Raimond van der Gouw (de nieuwe keeperstrainer, red.) is iemand met veel ervaring.”

In de buidel tasten

PSV heeft diep in de buidel willen tasten voor de ‘plankgas-trainersploeg’ en Schmidt heeft zijn stempel gedrukt. Technisch manager John de Jong van PSV denkt dat er een juiste mix met coaches is ontstaan, waarin iedereen voldoende uitgedaagd wordt. De komende maanden is hij aan zet op de transfermarkt, in een periode waarin de verwachtingen niet te hooggespannen kunnen zijn. PSV is na de coronacrisis niet meer in de positie om tientallen miljoenen te investeren en moet zeer gericht te werk gaan. De club heeft bijvoorbeeld een linksback nodig, waarbij het interessant is dat de vorige coach Ernest Faber afgelopen week zei dat Jordan Teze misschien ook een optie voor deze plek kan zijn. Waarschijnlijk heeft PSV eerst een of een paar verkopen nodig, om alsnog flink te kunnen investeren.

Achterin is de spoeling momenteel op het eerste gezicht dun en op het middenveld is een voetballende impuls welkom. PSV heeft meerdere spelers bekeken en informeerde bijvoorbeeld naar de 23-jarige Koreaan Min-Jae Kim, waarmee Schmidt in China werkte. Hij is normaal gesproken veel te duur en de kans is groot dat hij komend seizoen in een van de grotere Europese competities opduikt.

Vrijdagmiddag maakte De Jong wel alvast een investering voor het beloftenteam van komend seizoen bekend. Vanuit Feyenoord komt de 19-jarige aanvaller Cheick Touré over, die een contract tot medio 2022 ondertekende.