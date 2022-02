Nieuws Marc Overmars slaat ook in het buitenland in als een bom: ‘Ajax-schandaal, een voetbalaardbeving’

Het abrupte vertrek van Marc Overmars bij Ajax is ook in het buitenland groot nieuws. Onder meer de Franse sportkrant L’Équipe , het Duitse Bild en diverse Engelse kranten besteden uitgebreid aandacht aan de zaak.

Ajax maakte zondag kort voor middernacht bekend dat Overmars stopt als directeur voetbalzaken, omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft gestuurd aan vrouwelijke collega’s.

,,Ajax-voetballegende ontslagen, een voetbalaardbeving”, kopt Bild, dat verder spreekt van ,,een bitter einde". De Engelse krant The Guardian benadrukt dat Overmars zich schaamt. De oud-speler van Arsenal werd de voorbije jaren met heel wat Engelse clubs in verband gebracht vanwege zijn succesvolle werk bij Ajax. The Daily Mail: ,,Arsenal-held Marc Overmars vertrekt direct bij Ajax.”

Sporza heeft het over ,,een bom". ,,Sportief was het een perfect weekend voor Ajax, maar alle optimisme is weggeblazen door het bericht van Ajax dat de club afstand neemt van Marc Overmars. Het nieuws komt ongetwijfeld bijzonder hard aan bij de fans en de club zelf. Niet alleen is dit een serieuze smet op het blazoen van de club, maar ook sportief is het een aderlating. Overmars werd samen met Edwin van der Sar beschouwd als de architect van het huidige succes van Ajax in Nederland en Europa.”

Quote Sportief was het een perfect weekend voor Ajax, maar alle optimisme is weggebla­zen door het bericht van Ajax dat de club afstand neemt van Marc Overmars Sporza

In Spanje, waar Overmars voetbalde bij FC Barcelona, heeft het nieuws de kranten ook al bereikt. ,,Ajax ontslaat Overmars wegens ‘ongepaste berichten’ aan collega’s”, aldus de grote Catalaanse krant Sport. Marca heeft het over het ,,Overmars-schandaal” en ook AS kopt op het ,,Ajax-schandaal". ,,Verbijstering in Amsterdam", voegt laatstgenoemde medium eraan toe.

,,Ajax neemt afscheid van Marc Overmars wegens ongepast gedrag richting vrouwelijke collega’s”, schrijft L’Équipe. La Gazzetta dello Sport kopt: ,,Intimidatie collega’s.”

Overmars verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2026. Met hem als directeur voetbalzaken maakte de Amsterdamse club de afgelopen jaren ruim 300 miljoen euro winst op de transfermarkt.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: