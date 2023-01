Nigel de Jong nu de baas van Ronald Koeman: ‘Nooit de ambitie gehad om trainer te worden’

,,Maar ik vind de keuze voor Nigel een goede”, vervolgde Koeman. ,,Ik heb daar ook met de KNVB wel over gesproken. Toevallig kwam ik Nigel in de zomer tegen tijdens een golftoernooi op Mallorca. Toen hebben we langer gesproken en vertelde hij waar hij mee bezig was bij de KNVB. Hij is ook bij mij thuis geweest in Barcelona voordat hij heeft besloten dit te gaan doen. We helpen elkaar ook. Hij moet ervoor zorgen dat de zaken geregeld worden rondom het elftal. Dat is makkelijker met iemand die in top heeft gewerkt. Nigel is iemand die zijn mening geeft en dat doe ik ook. We weten allebei waar we naartoe willen.”