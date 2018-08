Nijholt vertrekt als assistent-trainer FC Utrecht

Nijholt beschouwde zijn rol als 'teveel op de achtergrond' en heeft in een gesprek met de club aangegeven moeite te hebben met zijn nieuwe manier van functioneren. Daarna is in overleg besloten om de samenwerking per direct te beëindigen.



Hoofdcoach Jean-Paul de Jong noemt het vertrek van Nijholt 'jammer'. ,,We zijn er aan de voorkant met elkaar ingestapt, maar uiteindelijk heeft hij aangegeven dat het toch niet de rol is zoals hij die ingevuld had willen zien. We gaan door met de dingen die we al ingezet hadden. Dat ging naar volle tevredenheid van staf en spelers en die rode draad zullen we voortzetten."