Noa Lang (24) tekent vijfjarig contract bij PSV: ‘Ik ben hongerig naar prijzen’

PSV heeft Noa Lang gepresenteerd als nieuwe aanvaller. De zevenvoudig Oranje-international tekent voor vijf seizoenen in Eindhoven, waar hij dus tot medio 2028 onder contract staat. De komst van de van Club Brugge overgekomen Lang is alsnog razendsnel rondgekomen. PSV betaalt naar verwachting rond zo'n 12 à 13 miljoen euro voor de 24-jarige aanvaller, maar dat kan met bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro.

Lang wordt daarmee de duurste speler ooit voor PSV, dat in 2001 14 miljoen euro voor de Servische spits Mateja Kezman betaalde. De Amerikaanse spits Ricardo Pepi, die gisteren al werd gepresenteerd, heeft PSV zo’n 10 miljoen euro gekost. Hij kwam over van FC Augsburg, nadat hij afgelopen seizoen als huurspeler degradeerde met FC Groningen.



Lang werd vrijdag medisch gekeurd en dat is allemaal goed verlopen. De transfer is nu dus afgerond. De 24-jarige international wilde graag onder trainer Peter Bosz spelen, die hij vanuit zijn periode bij Ajax al kende. Lang gaat in Eindhoven spelen met rugnummer 7. Xavi Simons krijgt het rugnummer 10, dat het afgelopen seizoen werd gedragen door aanvallers Noni Madueke en Fábio Silva.



Of Simons bij PSV blijft spelen of dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem terughaalt, is nog onduidelijk. De Franse club kan dat doen voor 6 miljoen euro, maar Simons mag zelf bepalen waar hij komend seizoen speelt. Hij heeft daarvoor de hele maand juli nog bedenktijd, daarna vervalt de afspraak van 6 miljoen euro.

,,Noa is een speler die past binnen onze speelstijl en onze filosofie. Zijn creativiteit, dribbelvaardigheden en doelgerichtheid maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Dat we hem zo vroeg in de voorbereiding kunnen vastleggen, maakt de transfer nog beter”, zegt Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV.

Lang kijkt uit naar zijn nieuwe werkgever. ,,Het waren spannende weken, maar ik ben heel blij dat alles nu rond is”, zegt hij. ,,Ik ben hongerig naar prijzen en wil daarin heel belangrijk zijn voor het team.”

Lang werd twee jaar geleden door Ajax voor 6 miljoen euro verkocht aan Club Brugge, nadat hij daar al een goed seizoen had gedraaid op huurbasis. In drie seizoenen bij Club Brugge kwam Lang tot twee landstitels en 125 wedstrijden, waarin hij goed was voor 38 doelpunten en 34 assists. In de hoofdmacht van Ajax speelde Lang veertien duels, bij FC Twente kwam hij tot slechts zeven optredens omdat zijn huurperiode daar in maart 2020 al werd afgebroken door corona. Lang staat nu op zeven interlands voor Oranje, waarin hij twee keer scoorde. Louis van Gaal nam Lang mee naar het WK in Qatar, maar liet hem daar alleen zeven minuten invallen in de verlenging van de kwartfinale tegen Argentinië.

Net als technisch directeur Earnest Stewart gaf ook de nieuwe trainer Peter Bosz, die dinsdag in Eindhoven voor het eerst op het veld stond, aan gecharmeerd te zijn van Noa Lang. PSV verloor vanmiddag in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen op De Herdgang met 1-2 van Sint-Truiden.

Eerder vandaag rondde PSV de komst van een andere aanvaller af. Ricardo Pepi komt van Augsburg en tekende een vijfjarig contract in Eindhoven. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Groningen.

