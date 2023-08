Noa Lang geeft PSV samen met twee ploeggenoten meteen een nieuw gezicht

PSV had vorig seizoen met Xavi Simons een speler die de ploeg van Ruud van Nistelrooij kleur gaf. Als de spreekwoordelijke eerste pannenkoeken niet voor de kinderen zijn, heeft het er alle schijn van dat Noa Lang die rol vanaf nu moeiteloos kan overnemen. Zijn komst naar PSV betaalde zich in de strijd om de Johan Cruijff Schaal al uit voor de Eindhovenaren, want Lang was veel meer dan beslissend met zijn goal.

Zijn acties hadden dreiging, de aanvaller was goed aanspeelbaar, leverde de bal niet te vaak in en voerde ook zijn verdedigende taken uit. Lang was op tijd bij de eerste afspraak van het seizoen en lijkt zich zonder problemen in de basis te hebben gespeeld.

Geen beletsel

Natuurlijk waren er ook in Eindhoven wel wat bedenkingen, toen hij en zaakwaarnemer Ali Dursun eerder dit jaar aangaven open te staan voor PSV. Niet alleen omdat hij in het verleden voor Ajax heeft gespeeld, want dat hoeft helemaal geen beletsel meer te zijn bij de grote concurrent PSV. Anwar El Ghazi heeft ook een verleden in de hoofdstad, iets waar het in Eindhoven afgelopen jaar maar zelden over gegaan is.

Nummer zeven

Lang stond in het verleden regelmatig synoniem voor grillen en heeft een stempel, iets waar je in topvoetbal maar moeilijk de inkt van kunt verwijderen. Voorlopig loopt het voor hem in Eindhoven als een zonnetje en wordt de 24-jarige international gezien als een puur en écht persoon. Iemand zonder al te veel remmingen, maar wel met een goed hart. Een mooie anekdote is dat hij vorige maand voor zo'n 500 supporters van PSV de knip wilde trekken, omdat ze een shirt met zijn achternaam en nummer zeven hadden gekocht.

Zeven was zijn geluksgetal, maar toen kwam bij PSV de tien vrij omdat Simons wegging. Lang wilde dat nummer en de supporters die zijn shirt al gekocht hadden allemaal een nieuw tricot geven, maar dat bleek logistiek niet haalbaar. Daarop hield hij toch maar nummer zeven. '

Volledig scherm Peter Bosz is content met Noa Lang. © Pro Shots / Toon Dompeling

Prematuur

,,Ik wil gewoon weer een of twee jaar terug naar Nederland”, zei hij eerder dit jaar. Het lijkt een uitstekende keuze van PSV en Lang zelf, al is het heel prematuur om na de strijd om de Johan Cruijff Schaal al zware conclusies te trekken. De recordaankoop van PSV - de club betaalde inclusief bonussen 15 miljoen euro - stal in De Kuip de show door een uitstekend optreden en was na afloop het middelpunt van het PSV-feest. Lang betrok daar enkele jongeren met een beperking bij en dat leverde beklijvende beelden op.

Voor PSV en Lang blijft het oppassen dat de emoties niet een keer de overhand gaan nemen: tegenstanders en uitpubliek zullen Lang dit seizoen nog vaak provoceren. Blijft hij zo in balans als Lang nu oogt, dan glijdt het allemaal van hem af en verpersoonlijkt hij het nieuwe PSV. Samen met Olivier Boscagli en Isaac Babadi geeft hij in de eerste weken van voetbaljaar 2023-2024 kleur aan een nieuw Eindhovens team, dat in De Kuip zelfbewust en vast aan de bal op zoek ging naar de zege.

Sturm Graz

Voor Lang en zijn ploeggenoten is er geen tijd om lang te genieten: morgen wacht alweer het Champions League-duel met Sturm Graz. In het Philips Stadion speelt PSV de eerste van twee wedstrijden tegen de Oostenrijkers, waarin marge moet worden opgebouwd om het karwei volgende week in Graz af te maken. Lukt dat, dan wacht PSV ook nog een play off-wedstrijd om de groepsfase te kunnen bereiken.