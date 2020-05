‘Nog altijd een onbegrijpelijke keuze van de KNVB, maar de knop moet om’

Door Sander de Vries en Mark van Steenbergen



Cambuur probeerde zich gisteren, zo goed en zo kwaad als het ging, te herpakken nu promotie naar de eredivisie een nagenoeg kansloze zaak lijkt. ,,We moeten vooruitkijken”, zegt De Graaf. ,,We vinden nog altijd dat de KNVB een onbegrijpelijke keuze heeft gemaakt, hebben vervolgens een juridische strijd geleverd waar we nog steeds achter staan, maar de rechter was heel helder met zijn uitspraak. Dan kun je als club in negativisme blijven hangen, maar daar schiet je uiteindelijk niets mee op. De knop moet om. Dat signaal wil ik afgeven naar onze eigen organisatie, maar ook naar onze achterban. We hebben genoeg sportieve en economische uitdagingen die we de komende tijd het hoofd moeten bieden.”