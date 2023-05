Nóg een schaal voor Feyenoord-verdediger David Hancko: ‘Mijn ondergrens dit seizoen lag hoog’

Met Douvikas opnieuw een topscorer die niet uit de top komt? Deze goalget­ters gingen hem voor

Als Xavi Simons en Santiago Giménez het in de laatste speelronde niet op hun heupen krijgen, komt de topscorer niet uit de top van de eredivisie. Tasos Douvikas (FC Utrecht) en Sydney van Hooijdonk (Heerenveen) zijn nog volop in de race. Zes spelers die ook niet voor Feyenoord, PSV, Ajax of AZ speelden, gingen hen deze eeuw voor. Maar een garantie voor een fraaie loopbaan bleek dat meestal niet.