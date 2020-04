Nog geen miljoenen uit seizoenskaarten: ‘Afwachten, dat is het enige dat we kunnen’

Assertiviteit kan ze niet ontzegd worden, de supporters van Helmond Sport. Waar hun club vanwege de corona-crisis de seizoenkaartverkoop voor komend seizoen noodgedwongen nog niet heeft kunnen starten, roepen de fans van de eerste divisie-hekkensluiter hun mede-supporters op hun abonnement alsjeblieft nu alvast te verlengen. ,,Laten we als één deze crisis overwinnen. Op zo’n manier dat Helmond Sport ook komend seizoen en daarna een (gezonde) toekomst heeft”, schrijven zij in een hartenkreet op sociale media.



De actie van de Helmond Sport-aanhangers tekent in een notendop de nood in de bedrijfstak betaald voetbal. Waar bij clubs in de maanden april en mei het geld gewoonlijk binnenstroomt uit seizoen- en sponsorkaartenverkoop, kan er nu nog niet begonnen worden met de seizoenkaartcampagne. Eenvoudigweg omdat het nog volkomen onduidelijk is hoe de nabije toekomst eruit gaat zien in ere- en eerste divisie. Áls dit seizoen al uitgespeeld gaat worden, wanneer begint dan het volgende seizoen? En: is er tegen die tijd publiek welkom? Pas op 21 april is er meer helderheid. Die dag maakt minister-president Mark Rutte bekend of en, zo ja, de corona-maatregelen worden versoepeld. ,,Clubs hinken nu op twee gedachten”, stelt marketeer Chris Woerts. ,,Hoeveel toeschouwers mogen clubs straks toelaten in het stadion? Mogen ze überhaupt mensen toelaten? Zo lang er geen duidelijkheid is, kunnen ze geen beleid maken.”