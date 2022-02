Noni Madueke geniet van rentree bij PSV: ‘Ik dank God dat ik heel ben gebleven’

Met een grote glimlach verliet Noni Madueke na een klein uur voetballen het speelveld van het Gelredome in Arnhem. De vleugelaanvaller had twee van de eerste drie treffers van PSV tegen Vitesse fraai voorbereid. Vanuit de dug-out zag hij zijn ploeg vervolgens uitlopen naar een riante zege (0-5).

Madueke was blij en opgelucht, vertelde hij na het laatste fluitsignaal. ,,En ik dank God dat ik heel ben gebleven”, zei de 19-jarige Brit, met de titel van beste man van de wedstrijd op zak. ,,Ik heb echt nergens last van, ook mijn hamstrings voelen goed. Het was heerlijk om weer te voetballen in de eredivisie. Dat is nog steeds speciaal voor me.”

Madueke startte het seizoen vorig jaar zomer zo voortvarend dat veel supporters van PSV vreesden dat hij nog voor het sluiten van de transfermarkt naar een grote Europese club zou vertrekken. Met twee doelpunten hielp hij zijn elftal aan een ruime zege op Ajax (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Engelsman was nauwelijks te verdedigen in Amsterdam. Uiteindelijk bleef hij bij PSV, ook omdat een duizelingwekkende aanbieding uitbleef.

Volledig scherm Eran Zahavi en Noni Madueke vieren de 0-1. © ANP

Het werd niet de eerste helft van het seizoen die Madueke voor ogen had. Maar liefst drie keer liep de aanvaller een spierblessure op en stond hij langdurig aan de kant. Trainer Roger Schmidt wilde na de zege op Vitesse niet speculeren over waar PSV had gestaan als Madueke fit was gebleven. ,,Maar we waren afgelopen maand niet veel minder dan Ajax en AZ”, zei hij. ,,We verliezen beide duels met 1-2. Madueke kan zeker in grote wedstrijden het verschil voor ons maken.”

Schmidt is ervaren genoeg om te beseffen dat PSV een broodnodige zege op Vitesse had geboekt. De Duitser kondigde onlangs aan dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Een derde competitienederlaag op rij had waarschijnlijk voor veel onrust in Eindhoven en verre omgeving gezorgd. Schmidt was blij met zijn verdedigende middenvelders Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez, die het mogelijk maken dat Madueke en Cody Gakpo op de flanken kunnen excelleren.

,,We strijden nog op drie fronten”, doelde Schmidt op de titelrace in de eredivisie, de KNVB-beker en de Conference League. ,,Het heeft ons voor de winterstop niet meegezeten met blessures. En dan heb ik het niet alleen over Madueke. Hij is nog jong en moet zijn lichaam beter leren kennen. Hij moet aanvoelen als het eens niet op de hoogste intensiteit kan. Herhaalde Louis van Gaal dat Arjen Robben beter op 80 procent dan op 100 procent kan trainen? Ik denk dat Madueke juist op 100 procent moet trainen zodat zijn explosieve lichaam in een wedstrijd niet wordt verrast.”