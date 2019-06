Noord-Ierland: Geen George Best, wel keihard werken

Door Nik Kok



Zijn we in Nederland net de allesomvattende voetbalcrisis te boven, beschikken we eindelijk weer over spelers die de hele wereld wel wil hebben en omarmt het volk het elftal met de fraaie toekomst, is daar ineens Noord-Ierland. Een elftal met noeste verdedigers van Heart of Midlothian en Norwich City en hardwerkende aanvallers van Bolton Wanderers en Burton Albion, dat zomaar afstand neemt van Nederland én Duitsland. Tot nu toe dan. De nummer 33 van de wereldranglijst schrijft geschiedenis. Ze wonnen al hun vier kwalificatiewedstrijden, een score die het land nog nooit haalde.