NOS: Van Gaal zou serieus nadenken over Oranje-rentree als KNVB hem belt

FC Utrecht verhuurt Nick Venema opnieuw

27 augustus FC Utrecht verhuurt Nick Venema voor een jaar aan NAC Breda. De 21-jarige aanvaller kon in de ploeg van trainer John van den Brom niet rekenen op een basisplaats. FC Utrecht verhuurde Venema vorig seizoen al aan Almere City FC, waarvoor hij zes doelpunten maakten in 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.