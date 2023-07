Nottingham Forest heeft belangstelling voor Ibrahim Sangaré, maar deal nog ver weg

PSV'er Ibrahim Sangaré kan een transfer naar Nottingham Forest maken. De middenvelder staat in de belangstelling van de Premier League-club, maar het bedrag dat de Britten willen betalen is bij lange na niet hoog genoeg. Er is ook nog geen officieel bod. De Ivoriaan heeft een clausule in zijn contract staan dat hij voor 37 miljoen euro mag overstappen naar een andere club.