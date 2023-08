Nu moet het wél zijn middag worden: Couhaib Driouech heeft nog een appeltje te schillen met Ajax

met video Feyenoord-trai­ner Arne Slot roept Mats Wieffer in aanloop naar derby tot de orde: ‘Hij overdreef’

Feyenoord wil zich zondag op het Kasteel van stadgenoot Sparta revancheren voor de uitglijder tegen Fortuna Sittard (0-0). In aanloop naar de derby sprak trainer Arne Slot met de twee middenvelders die ongewild nogal in de schijnwerpers staan in de eerste weken van de competitie.