Officieel: Arnold Bruggink nieuwe technisch directeur FC Twente

Arnold Bruggink is per 1 juli de nieuwe technisch directeur van FC Twente. Hij en de club hopen volgende week tot een definitieve overeenstemming te komen.

„We verwachten binnenkort tot een overeenkomst met Arnold te komen, waarna hij vanaf medio maart al aan de slag gaat bij FC Twente”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. „De huidige technisch directeur Jan Streuer zal hem voorlopig inwerken en ondersteunen.”

Bruggink gaat maandag om de tafel met Paul van der Kraan. „Contractueel ligt er nog niks vast, maar we gaan er vanuit dat het goed gaat komen”, aldus Bruggink. „En als het rond is, ga ik er meteen vol in.”

Geen verrassing meer

De komst van Bruggink is geen verrassing meer, nadat afgelopen zondag bekend werd dat Streuer en Jans aan het eind van dit seizoen na drie jaar stoppen bij FC Twente. Bruggink loopt al meer dan een jaar mee bij FC Twente en het is een publiek geheim dat de club in hem de opvolger van Streuer zag.

De 45-jarige Tukker zei open te staan voor de functie, maar voegde daar meteen aan toe dat hij graag wil dat Streuer aan zijn zijde blijft staan. Streuer zei woensdag op deze site dat hij een goed gesprek met Bruggink heeft gehad en dat hij hoopt dat de nieuwe man snel aansluit. De twee hebben inmiddels al uitvoerig contact met elkaar. In de praktijk is de samenwerking al gestart.

Analist

Met de aanstelling van Bruggink als TD gaat FC Twente een nieuwe periode tegemoet. Ook Bruggink gaat een nieuwe levensfase in. Hij was de laatste jaren een bekend gezicht als analist bij de sportzender ESPN. Die functie legt hij neer.

Volledig scherm Arnold Bruggink als speler van FC Twente. © ANP

Kind van de club

Bruggink is een kind van de club. Als 16-jarige uit Geesteren debuteerde hij al in het eerste elftal van FC Twente. Hij speelde vervolgens voor PSV, Real Mallorca, Heerenveen en Hannover 96. In oktober 2010 keerde hij nog even terug waarna hij aan het eind van het seizoen stopte. Bruggink speelde twee interlands en werd meerdere keren kampioen met PSV. Na zijn loopbaan keerde hij terug naar Twente.

Het TD-schap bij FC Twente wordt zijn eerste officiële functie in het betaalde voetbal. Bruggink vervulde in de voorbije periode al wel een prominente rol in het nieuwe jeugdplan van FC Twente/Heracles Academie. In het kader van dat Regioplan bezocht hij veel amateurclubs in de regio.

Een van zijn eerste daden zal het aanstellen van een nieuwe trainer worden. Daarnaast is de verwachting dat er de nodige mutaties gaan plaatsvinden in de spelersgroep.