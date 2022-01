Officieel: Sydney van Hooijdonk keert bij SC Heerenveen terug in Nederland

Technisch manager Ferry de Haan laat weten dolblij te zijn met de komst van Van Hooijdonk. ,,Het is geen geheim dat we al langere tijd op zoek waren naar een spits. Met de komst van Sydney krijgen we voorin meer keuzes. Hij is ijverig, goed in de zestien en beschikt over een behoorlijk goede vrije trap. Het is de bedoeling dat hij hier de concurrentie aangaat in de jacht op zoveel mogelijk speelminuten.”

Ook Van Hooijdonk zelf is blij om aan de slag te kunnen bij SC Heerenveen: ,,Het was vrij duidelijk dat we in de winterstop voor een half jaartje verhuur gingen. De gesprekken zijn vrij vroeg op gang gekomen. Toen was de vraag: wil ik in Italië blijven of terug naar Nederland? Uiteindelijk heb ik veel gepraat met SC Heerenveen en lieten ze me blijken dat ze me graag wilden. Dat heeft de doorslag gegeven. Ik heb er een heel goed gevoel over.”

Van Hooijdonk hoopt met goals de tendens bij SC Heerenveen te kunnen keren: ,,Wat ik SC Heerenveen kan bieden? Doelpunten, hoop ik. Mijn kracht ligt in de zestien en ik stop veel energie in wedstrijden. Hopelijk kan ik passie brengen en iedereen daarin meekrijgen", aldus de aanvaller, die al redelijk veel van de club wist. ,,Mitchell Dijks zit ook bij Bologna en heeft hier gezeten, ik ken Pelé van Anholt goed die hier heeft gezeten. Het is een mooie club, met een groot stadion. Het is zaak om hier snel doelpunten te gaan maken, maar ik ben fit en voel me goed.”

Spits en topscorer Henk Veerman was de enige puntspeler die zich op eredivisieniveau heeft bewezen en krijgt nu dus concurrentie van Van Hooijdonk, die in de zomer van 2021 de overstap van NAC Breda naar Bologna maakte, waar hij voor vier jaar tekende. Bij NAC was hij vorig seizoen goed voor vijftien goals en twee assists in 28 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.