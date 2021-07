Olivier Boscagli geeft aan dat PSV focus wil houden in Turkije: ‘Galatasaray is een grote club’

PSV reisde maandag al naar Turkije en wil deze week niets aan het toeval overlaten in de strijd om de tweede voorronde in de Champions League. De club verdedigt woensdagavond een 5-1 voorsprong, maar er is geen enkele reden om achterover te leunen.

Dat vindt althans Olivier Boscagli, die met zijn team de derde voorronde van de Champions League wil bereiken. ,,We waren vorige week blij met de overwinning en genoten van de eerste stap die we hebben gezet. Maar we willen dezelfde focus houden. Galatasaray is een grote club met een goed team en we moeten proberen op dezelfde manier te spelen als vorige week.”

PSV speelt woensdag tegen Galatasaray in het stadion van Basaksehir Istanbul, dat maar voor de helft mag worden gevuld. In totaal 8.400 toeschouwers worden verwacht. Ze zullen Boscagli en André Ramalho in het centrum van de verdediging zien. ,,Het is prettig dat er in een selectie elk jaar weer een aantal nieuwe spelers komen, met frisse energie. André heeft veel ervaring, ook in Europese wedstrijden. Ik kan veel van hem leren en ben blij dat ik met dit soort spelers actief mag zijn. Als je die kans krijgt, is dat heel mooi.”

Malen en Dumfries

Boscagli ging desgevraagd ook nog in op het vertrek van Donyell Malen en Pablo Rosario bij PSV. ,,Elk jaar is dat bij een voetbalclub het geval. Het is zeker jammer dat Donyell en Pablo weggaan, maar ik ben ook blij voor hen en ze zullen hun geluk weer elders vinden. In elk team verandert de samenstelling soms en kan frisse energie bij de start van een seizoen goed uitpakken. We hebben nog steeds dezelfde visie en gaan goed samenwerken met de spelers die er nu zijn.”

Volledig scherm Donyell Malen is blij na zijn transfer naar Borussia Dortmund. © Borussia Dortmund