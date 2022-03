OM vervolgt Quincy Promes voor poging tot moord

Gisteren kwam actualiteitenprogramma Nieuwsuur met het nieuws naar buiten dat Promes tegenover zijn familie heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Dat deed de profvoetballer van Spartak Moskou via de telefoon terwijl hij niet wist dat hij door de politie werd getapt, aldus Nieuwsuur.

Het actualiteitenprogramma laat weten dat dit naar voren komt uit het strafdossier van de zaak-Promes dat door Nieuwsuur is ingezien. Tot nu toe heeft Promes altijd ontkend. Maar in de transcriptie van de tapgesprekken is volgens Nieuwsuur te lezen dat de voetballer zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

‘Niemand gaat van ons pikken’

De voetballer werd eerst verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. In een van de afgetapte gesprekken zegt Promes volgens Nieuwsuur: ,,Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.” Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. ,,Dan heeft hij nog geluk gehad’’, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.

In een gesprek met zijn vader legt hij uit waarom hij een mes gebruikte. ,,Mijn loyaliteit is naar mijn tante, wie van haar pikt maak ik af. (...) Er zijn bepaalde mensen voor wie ik dood maak. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen.’’

De getapte gesprekken laten niets aan de verbeelding over, zegt de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz tegen het actualiteitenprogramma. ,,Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

Strafzaak 31 maart

Nu het OM meegaat in de verzwaring, hangt Promes een zwaardere straf boven het hoofd omdat bij poging tot moord sprake is van voorbedachte raad. De strafzaak kan op 31 maart beginnen, omdat het OM nu niet meer de afloop van de zogeheten artikel 12-procedure bij het hof hoeft af te wachten. De strafzaak is in de rechtbank in Amsterdam.

Volledig scherm Advocaat Gerard Spong. © ANP

Advocaat Promes heeft OM zelf benaderd

De advocaat van Promes, Gerard Spong, heeft het OM zelf benaderd en voorgesteld de tenlastelegging aan te vullen met de zwaardere verdenking. Daardoor kan vertraging in de afhandeling van de strafzaak voorkomen worden, redeneert het OM.

De aanvulling op de tenlastelegging wil overigens niet zeggen dat de officier van justitie genoeg bewijzen ziet voor de poging tot moord. De officier van justitie neemt pas tijdens de inhoudelijke behandeling een definitief standpunt in.