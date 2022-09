Omstreden penalty helpt Sparta in extremis aan drie punten tegen FC Groningen

met video Ajax-uitblinker Remko Pasveer: ‘Als je de scheids­rech­ter naar zijn horloge ziet kijken, weet je genoeg’

Remko Pasveer (38) was één van de weinige lichtpunten van Ajax op Anfield. De ervaren goalie mocht dan met tal van reddingen dichter bij een plek in de WK-selectie zijn gekomen, na de late 2-1 nederlaag tegen Liverpool overheerste de frustratie en stelde Pasveer niet met Oranje bezig te zijn. ,,Ik heb alleen mijn prestaties bij Ajax in eigen hand.”

14 september