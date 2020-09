Onana kroonde zich op het Kasteel tot Koning Tijdrekken

Anette (24) woont in piepklein huisje van 25 vierkante meter

14 september Met het eerste tiny house in het waterwingebied van Zeist is ze een pionier. Binnen het voorgeschreven maximum van 25 vierkante meter wist Anette Peerboom haar huis super-efficiënt vorm te geven. Maar hé, hoezo klein? ,,Eigenlijk is het helemaal niet veel kleiner dan waar ik in Utrecht of Zeist woonde.”