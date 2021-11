Onana maakt na bijna 300 dagen rentree onder de lat bij Ajax: ‘Pasveer blijft eerste keeper’

Onana verdedigde 297 dagen geleden, op 31 januari in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen AZ, voor het laatst het doel van Ajax. Daarna stond zijn carrière plotseling stil door een dopingschorsing na een positieve test op furosemide. Zijn straf bedroeg in eerste instantie een jaar, maar werd later door sporttribunaal CAS teruggebracht tot negen maanden.

Het einde van zijn schorsing betekende begin deze maand echter niet dat de Kameroener zijn plek in het basisteam heroverde. Remko Pasveer, afgelopen zomer overgekomen van Vitesse, maakt dit seizoen een prima indruk en mocht gewoon blijven staan. Maarten Stekelenburg, die Onana in eerste instantie verving, is langdurig geblesseerd. Daarnaast was de relatie tussen Onana en Ajax in de tussentijd danig vertroebeld door contractperikelen.

Ten Hag liet bij Ziggo Sport weten dat Onana niet direct de eerste doelman is bij Ajax. ,,Remko laat zien dat hij op dit moment de beste keeper van Nederland is. Maar een seizoen is heel lang en André heeft heel lang niet gekeept. Hij heeft de training weer opgepakt bij ons en bij Kameroen goed gekeept, maar hij moet ook weer aan Ajax wennen. Dit is denk ik de volgende stap die hij weer moet zetten. Remko Pasveer is de eerste keeper, die overtuigt ontzettend. Dat had denk ik niemand verwacht, behalve Marc Overmars en ik. Dat vind ik prachtig om te zien. Ik hoop dat hij die stappen blijft zetten in zijn ontwikkeling", zei Ten Hag over de 38-jarige doelman uit Enschede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanavond om 18.45 uur maakt Onana in Istanboel dan toch zijn langverwachte rentree, met name omdat Ten Hag wat andere spelers een kans wil geven. Ajax is na vier groepswedstrijden namelijk al verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Champions League.

Het vervangen van zijn keeper is dan ook niet de enige wijziging die Ten Hag doorvoert. Zo zit Sébastien Haller op de bank, waardoor de spitspositie wordt bekleed door Dusan Tadic. Op de flanken vervangt David Neres zijn Braziliaanse landgenoot Antony en is er ook een basisplaats voor Mohamed Daramy.

Op het middenveld komt er een plaats vrij voor Davy Klaassen, omdat Edson Álvarez geschorst is. Perr Schuurs vervangt Jurriën Timber en vormt het centrum van de verdediging met Lisandro Martínez. Ook Nicolás Tagliafico mag weer eens opdraven. De Argentijnse linksback verdringt Daley Blind, die rust krijgt.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Berghuis, Gravenberch; Neres, Tadic, Daramy.

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD Sportwereld