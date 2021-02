Onana na positieve dopingtest: ‘Ik ga in beroep om mijn onschuld te bewijzen’

,,Hallo allemaal”, zo begint de keeper uit Kameroen zijn verhaal op social media . ,,Het medicijn was voorgeschreven voor mijn vriendin en per ongeluk heb ik dit aangezien voor een aspirine, omdat het pakket bijna identiek was, wat ik enorm betreur.”

Onana geeft aan de UEFA te respecteren, maar hij ‘deelt de beslissing in deze zaak niet’. ,,Iedereen weet dat ik een heel gezond leven leid en vanaf het moment dat ik begon met sporten ben ik groot tegenstander van elke doping en veroordeel ik elke onsportieve gedraging”, aldus de 24-jarige doelman. ,,Ik ben nu 24 jaar oud en heb het geluk gehad dat ik de laatste seizoenen bijna elke minuut heb gespeeld, zowel bij Ajax als in het nationaal team én dat ik vier jaar op rij ben verkozen tot beste keeper in Nederland en drie jaar op rij ben verkozen tot beste speler van Afrika. Ik wil zeggen dat ik het niet nodig heb om naar doping te grijpen om mijn sportcarrière te verbeteren.”



De Ajax-doelman blijft strijdvaardig en hoopt op eerherstel. ,,Ik zal in beroep gaan bij het CAS om mijn onschuld te bewijzen en mijn naam te zuiveren. Ik hoop snel terug te zijn op het voetbalveld om te doen waar ik van hou en om mijn ploeggenoten te helpen. Ik wil graag Ajax en het nationale team van Kameroen bedanken voor hun help en het vertrouwen in mij.”