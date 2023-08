Ondanks tegenstribbelend Almere City beleeft Danny Buijs droomstart als trainer van Fortuna Sittard

Met een enorme vreugdesprong vierde Danny Buijs zijn eerste overwinning als trainer van Fortuna Sittard. De trainer had zijn periode in Sittard niet beter kunnen beginnen. Na de 0-0 tegen Feyenoord heeft hij nu ook zijn eerste thuiszege met de Limburgse club te pakken. Al ging het absoluut niet makkelijk. Almere City stribbelde vooral in de tweede helft tegen.

Lange tijd hadden de Limburgers geen kind aan de nieuwkomer in de eredivisie. Fortuna profiteerde bovendien al snel van geklungel van de bezoekers. Een ingooi van de thuisclub werd na 8 minuten verlengd door Paul Gladon en door Almere City-verdediger Hamdi Akujobi achter zijn eigen keeper Nordin Bakker geschoten: 1-0.

Volledig scherm Hamdi Akujobi van Almere City FC maakt een eigen doelpunt, de 1-0 voor Fortuna Sittard. © ANP

Het werd nog mooier voor de thuisploeg. Want amper twintig minuten na het openingsdoelpunt bracht de Franse middenvelder Loreintz Rosier Fortuna met een rake kopbal uit een hoekschop op 2-0. Een overwinning met grote cijfers hing in de lucht, want Almere City had in de eerste helft lang het nakijken.

Fortuna houdt stand

Toch miste Fortuna wat kansen en kwamen de Almeerse bezoekers vanuit het niets terug in de wedstrijd. Waar Almere-verdediger Akujobi bij de 0-1 nog zo enorm in de fout ging, had hij nu een glansrol. In een flitsende aanval bracht hij de bal met een hakje bij Thomas Robinet. De Franse spits maakte koeltjes het tweede Almeerse eredivisiedoelpunt uit de clubgeschiedenis.

Volledig scherm Thomas Robinet schiet de 2-1 voor Almere City binnen. © Pro Shots / Ron Baltus

De aansluitingstreffer zorgde voor nieuwe krachten bij Almere City. De gasten toonden een compleet ander beeld in de tweede helft. Lance Duijvestijn was na iets meer dan een uur spelen dichtbij de 2-2, maar de betrouwbare Fortuna-doelman Ivor Pandur redde fraai.

Daarna had Akujobi tot twee keer toe zijn schlemielenrol in een heldenrol kunnen omzetten. Eerst miste hij na een prachtige solo overzicht en schoof de bal naast. En in de zesde minuut van de blessuretijd was hij met een kopbal nóg dichterbij, maar hield Fortuna met kunst en vliegwerk toch stand.

