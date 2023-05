Onenigheid in trainersstaf en onvrede over Ruud van Nistelrooij: PSV in onrustige sfeer naar cruciaal slot

Zo worden Europese tickets verdeeld in Nederland, laatste speelronde kent veel scenario's

Na het kampioenschap van Feyenoord is er veel duidelijkheid over de verdeling van de Europese tickets. Toch kan er nog heel veel gebeuren in de laatste speelronde na de misstap van PSV in eigen huis tegen Heerenveen. De nummers 2 tot en met 5 treffen elkaar in de eredivisie. Alle scenario’s staan hieronder op een rijtje.