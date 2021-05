Ongeloof bij Go Ahead na promotie: ‘Absurd, ik heb de trainer nog nooit zó emotioneel gezien’

Omdat het duel tussen De Graafschap en Helmond Sport tijdelijk werd gestaakt door een hoosbui moest Go Ahead na de wedstrijd tegen Excelsior nog lang wachten op het resultaat in Doetinchem. Toen daar het laatste fluitsignaal klonk, barstte het feest bij Go Ahead Eagles los. ,,Ongelooflijk", stamelde coach Kees van Wonderen bij ESPN. ,,Dat het dáár gelijk blijft, ongelooflijk! Dit is zo'n ongekend succes voor de club. Dit wordt een groot feest. Absurd!”

Van Wonderen wachtte naar eigen zeggen steeds op een goal van De Graafschap: ,,Je wacht er maar top en je wacht er maar op. Dit is geweldig. Je wilt niet die play-offs nog in. We hebben het geflikt! Misschien moeten we maar eens een boek schrijven over dit seizoen. We gaan gewoon naar de eredivisie. Niet normaal.”

Volledig scherm Go Ahead Eagles viert feest. © ANP

Ook Sam Beukema, die volgend seizoen bij AZ speelt, was door het dolle heen. ,,Echt ongekend. Wat ben ik trots op dit Go Ahead Eagles. Ik heb de trainer nog nooit zo emotioneel gezien. Dit is toch mooi? Dit was dan ineens mijn laatste pot voor Go Ahead, maar het is gewoon een droom om het zo af te sluiten. Bizar man. Helmond bedankt! “

Volledig scherm Kees van Wonderen viert feest. © ANP

Tranen Gorter

Doelman Jay Gorter stond emotioneel voor de camera van ESPN. De 20-jarige keeper speelde zijn eerste seizoen betaald voetbal en verbrak meteen het record van Tonny van Leeuwen met meeste clean sheets (25). ,,Dit is niet normaal. Ik heb er geen woorden voor. De tranen staan mij in de ogen. Dit had ik nooit durven hopen.”



Bij hem liep de spanning hoog op, toen hij moest wachten op wat De Graafschap zou doen tegen Helmond Sport. ,,Ik heb wat rondjes moeten lopen, want anders had ik het niet volgehouden. Ik was heel erg in mijzelf gekeerd, belde nog wat met familie over dit seizoen. Ik durfde mijn meldingen op mijn telefoon ook niet aan te zetten of de wedstrijd te kijken. Geen idee hoe ik dit seizoen moet samenvatten.” Hoe Gorter de promotie gaat vieren? ,,Ik ga eens op de bank zitten en relativeren wat er allemaal is gebeurd. En daarna lekker naar bed.”

Volledig scherm Jay Gorter wacht tot De Graafschap klaar is tegen Helmond Sport. © Pro Shots / Erik Pasman