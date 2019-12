‘Ongelooflijk dankbare’ Afellay maakt na twee jaar officiële rentree

Blind: Nu weten we dat we niet op halve kracht kunnen winnen

6 december Volgens Daley Blind heeft Ajax vanavond van zichzelf verloren. ,,We kregen een waarschuwing van RKC en FC Twente... Nu weten we dat we niet op halve kracht kunnen winnen. Bij te veel spelers van het team was het net niet”, aldus de uitgevallen verdediger bij FOX Sports.