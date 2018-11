‘Ongelooflijk wat je in Den Bosch meemaakt’

Weet je inmiddels hoe ze allemaal heten?

,,Zeker. Het is een multicultureel gezelschap in de kleedkamer. De een komt uit Bulgarije, de ander uit Argentinië en de volgende weer uit Spanje. Maar iedereen is even enthousiast en gretig. Anders win je met elkaar natuurlijk geen zes duels op een rij.”



Wordt die reeks tegen je oude club FC Twente voortgezet?

,,Gaan we voor. Met clubs als Twente en Sparta wil je je graag meten. Voorspelling? Ik zeg 1-0.’’



En dan is het zondag ook nog ‘de elfde van de elfde’ in Den Bosch. Weet jij als geboren Flevolander wat dat inhoudt?

,,Ja, dat weet ik zeker. Iedereen in de stad heeft het nu al over de start van het carnavalsseizoen. Maar laten wij ons maar richten op de wedstrijd tegen Twente. Dan zullen we daarna wel bekijken of we zondag de stad in gaan met z’n allen.”