Onthutsend zwak Ajax in crisissferen

Door Daniël Dwarswaard



Het gemor is luid en de ontevredenheid op de tribunes is groot. Het lukt trainer Marcel Keizer maar niet om zijn elftal enige vorm van automatismen aan te leren. Ook vanmiddag tegen Vitesse was Ajax volledig de weg kwijt. De druk op de onervaren trainer zal alleen maar toenemen. En daarmee ook op de clubleiding die hem aanstelde.



Na het puntenverlies vorige week in Den Haag (1-1) kreeg Ajax een klap die nog veel harder aan kwam. Na twintig minuten kwamen de Amsterdammers op achterstand door een rake kopbal van Guram Kashia. Keizer liet daarna direct Kasper Dolberg warmlopen die in het veld kwam voor de met een hoofdwond uitgevallen Matthijs de Ligt.



Met een extra aanvaller werd het spel niet beter. Vlak voor rust maakte Milot Rashica na slecht verdedigen van Mitchell Dijks de 0-2 waarna de Amsterdam Arena veranderde in een vat vol cynisme. De timing van het afscheid van Davy Klaassen in de rust kon niet slechter. Juist zijn vertrek naar Everton is één van de redenen dat dit Ajax zo zwalkt. Het applaus daalde nog wel op de voormalig aanvoerder neer.



Na rust, met Lasse Schöne voor Donny van de Beek, ging Ajax bijna wanhopig op zoek naar wat goedmakers. Klaas-Jan Huntelaar raakte de paal en Amin Younes miste van dichtbij. Maar een elftal zonder zelfvertrouwen kan geen wonderen verrichten. De wanhoop straalde de laatste minuten van de ploeg af terwijl de ontevredenheid van de fans weerklonk.



Nick Viergever zorgde een paar minuten voor tijd nog voor wat hoop door de 1-2 te maken, maar het kwaad was al geschied.