Ontketend Jong Oranje houdt huis: AZ-trio pakt spotlights bij monsterzege in Belarus

Een oppermachtig Jong Oranje heeft ook de vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatiecyclus gewonnen. Het veelbesproken uitduel met Wit-Rusland eindigde in een enorme 0-7 overwinning, het overgrote deel van de Nederlandse doelpunten werd gemaakt door spelers van AZ.

De voorbereiding van Jong Oranje op deze interlandperiode was op z'n zachtst gezegd rommelig. Erwin van de Looi (bondscoach van de beloftenploeg) is tijdelijk doorgeschoven naar de technische staf van het Nederlands elftal, zijn interim-vervanger Marcel Groninger ontving nogal wat afzeggingen kreeg. Zo kregen Javairo Dilrosun, Daishawn Redan, Deyovaisio Zeefuik (allen Hertha BSC) en Tahith Chong (Werder Bremen) van hun Duitse clubs geen toestemming om af te reizen, vanwege de onveilige situatie in Wit-Rusland. Daarnaast waren Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs en Owen Wijndal (opgeroepen voor het grote Oranje) er niet bij.

Binnen de lijnen ging het vrijdagavond een stuk vlotter. Sterker nog: na acht minuten was de overwinning eigenlijk al binnen. Na iets meer dan een minuut tikte Myron Boadu bij de tweede paal de openingsgoal binnen, niet veel later moest de thuisploeg met tien man verder. Dani de Wit schoot de bal op een paar meter van de doellijn tegen de hand van Dmitri Prischepa, die moest inrukken met rood, omdat hij de bal zo uit het doel hield. Teun Koopmeiners benutte de penalty, in de achtste minuut stond het dus al 0-2.

Foutloos

Nog voor de pauze maakte Boadu er 0-3 van, ná rust was het de beurt aan De Wit. De aanvallende middenvelder kopte bij de tweede paal binnen, een paar minuten later tekende hij met een kunstig stiftje (na een passje van Noa Lang, die daarmee zijn derde assist noteerde) voor de 0-5. Daarmee waren alle goals tot dat moment van AZ-makelij. Invaller Kaj Sierhuis kopte in de slotfase nog de zesde goal binnen, voordat Abdou Harraoui het slotakkoord verzorgde.

Door de overwinning is Jong Oranje nog steeds foutloos in Groep 7: de ploeg van Van de Looi en Groninger staat op 15 punten uit 5 duels. Portugal (dat vrijdag ook won) staat op 12 uit 5. De poulewinnaars van alle negen poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, net als de allerbeste nummer twee uit die groepen. De acht andere runners-up moeten zich via de play-offs zien te plaatsen. Jong Oranje speelt dinsdag tegen Jong Noorwegen.