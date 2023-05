Onvrede zwelt aan in aanloop naar ledenvergadering Ajax: Bestuursraad vanavond om tafel

FC Volendam blijft actief op hoogste niveau ondanks ruime nederlaag bij Go Ahead Eagles

FC Volendam is ook in het volgend seizoen actief in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles ruim (0-3), maar door het puntenverlies van FC Emmen is handhaving op het hoogste niveau een feit voor Volendam.