‘Onze financiële reserves zijn verdampt, vijftien miljoen heeft Feyenoord we niet in kas’

Door Mikos Gouka



Mark Koevermans durft het niet uit te sluiten. Mocht Feyenoord zaterdagavond tegen FC Emmen niet al snel een geruststellende voorsprong hebben genomen, is er een goede kans dat hij tijdens de wedstrijd een ommetje gaat maken rond de Kuip. De 53-jarige algemeen directeur van Feyenoord geeft het toe, hij heeft last van zenuwen als het eerste elftal van zijn club in actie komt. ,,Ik zit tijdens wedstrijden ook af en toe op mijn kantoor. Zelfs de tweede helft van onze kampioenswedstrijd in 2017, zat ik daar een tijdje. Tot de 3-0. Ik ben gewoon heel erg zenuwachtig.’’