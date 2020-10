Ook ADO-aanwinst Karelis wil in voetsporen Charisteas treden

De eredivisie had Vangelis Pavlidis (Willem II) en Giorgios Giakoumakis (VVV-Venlo) al. Bij ADO Den Haag is er nu ook Nikos Karelis. Hij legt uit waarom Nederland populair is onder Griekse spitsen.

Nikos Karelis (28) had de hoogtepunten van de laatste wedstrijd van zijn nieuwe werkgever gezien. ­Georgios Giakoumakis, die hij aanduidt als ‘my friend’, scoorde daarin namens VVV. Met een spectaculaire halve omhaal bovendien. Iets wat Karelis in zijn tijd bij Racing Genk ook meermaals deed. ,,Of hij die omhaal van mij heeft geleerd? Dat denk ik niet. Ik ken Georgios. Hij is een goede speler. Maar we whatsappen niet met elkaar, ofzo.’’

Karelis en Giakoumakis kennen elkaar van de jaren waarin ze allebei voor ploegen uit de Griekse Super League uitkwamen. Een competitie waarin hun jonge landgenoot Vangelis Pavlidis nog niet speelde. Maar dat de drie spitsen nu niet de hoogste voetbaldivisie uit hun geboorteland maar de eredivisie als gemeenschappelijke competitie hebben, is ergens niet eens zo verwonderlijk. De in het Zuid-Europese land legendarische spitsen Nikos Machlas en Angelos Charisteas gingen hen immers voor.

,,Mijn favoriete Griekse spitsen zijn Yannis Anastasiou, Nikos Machlas en Angelos Charisteas’’, vertelt Karelis. ,,Zij hebben allemaal in de eredivisie gespeeld. Charisteas maakte de winnende goal voor Griekenland in de EK-finale van 2004. Hij is daardoor iemand naar wie ik opkeek toen ik jong was. Ik wilde ook worden zoals hij, doelpunten maken zoals hij. Het doelpunt dat hij voor ons land maakte, was zo enorm belangrijk. Griekenland dat het EK wint, dat gebeurt misschien nooit meer.’’

Dat Charisteas na de EK-winst naar Ajax vertrok, heeft er mede voor gezorgd dat de eredivisie in Griekenland als een interessante competitie wordt gezien. ,,Ik heb in mijn leven vaak samenvattingen gezien van eredivisiewedstrijden’’, verklaart Karelis. ,,Die zag ik als Griekse spelers hadden gescoord. Dat Charisteas na het EK naar Nederland ging, leidde er inderdaad toe dat we de eredivisie als een grote competitie zien in Griekenland. Als je nu aan jonge Griekse voetballertjes vraagt of ze later graag in Nederland willen voetballen, zeggen ze volmondig ‘ja, natuurlijk!’ Ze weten dat je hier een grotere status kunt krijgen en een topspeler kunt worden.’’

Pionier

Bovendien lijken Griekse spitsen zich erg op hun gemak te voelen in de Nederlandse competitie. Pionier Machlas maakte tussen 1996 en 2003 98 goals in 166 eredivisieduels. Anastasiou scoorde voor Roda JC, Ajax en Sparta 56 keer in acht seizoenen. En later had Georgios ­Samaras met 25 eredivisietreffers in vier jaar voor Heerenveen nog een succesvolle periode in ons land. Nu staan er met Giakoumakis en Pavlidis na vier speelronden in het nieuwe seizoen twee Grieken in de top 5 van de topscorerslijst.

,,De aanvallers uit ons land die eerder in deze competitie speelden, hebben de deuren voor ons geopend”, stelt Karelis. ,,Zij hebben ook laten zien dat Nederland een goed land is voor spitsen. Er wordt hier aanvallend voetbal gespeeld, waardoor je veel kansen krijgt. Dat is fijn.’’

De voetbalcultuur in Nederland moet Karelis helpen om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Na succesvolle periodes bij Panathinaikos en Racing Genk liep hij in beide knieën een kruisbandblessure op, waardoor hij sinds 2017 nog maar weinig indruk maakte. Afgelopen dinsdag liet hij tijdens zijn eerste minuten in het shirt van ADO zien dat hij op de weg terug is. Bij zijn officieuze debuut voor de club, in een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht, scoorde hij meteen.

En als hij net zo succesvol wordt als de Griekse spits met wie hij zichzelf qua stijl vergelijkt, wordt die lijn verder doorgezet. ,,Ik lijk van al mijn landgenoten die in de eredivisie hebben gespeeld het meest op Machlas’’, vertelt hij. Net als de oud-speler van Vitesse en Ajax is Karelis een beweeglijke aanvaller, die in het strafschopgebied van de tegenstander gretig is en het doel instinctief vindt. Die stijl moet ervoor zorgen dat ook hij in de eredivisiesamenvattingen gaat voorkomen. En dat de jonge Griekse voetballers naar het Nederlandse voetbal blijven kijken.