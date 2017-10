Ook Bahebeck lang uit de running bij FC Utrecht

Klassieker levert alleen Onana en Neres af voor Elftal van de Week

10:27 De Klassieker, op gepaste afstand dé wedstrijd van het jaar in de eredivisie, leverde bij lange na niet het verwachte niveau op. Het is dan ook niet gek dat het Elftal van de Week van het AD gedomineerd wordt door spelers die niet in de wedstrijd Feyenoord - Ajax meespeelden. De enige twee mannen op het veld in De Kuip die het sterrenensemble wel haalden, zijn André Onana en David Neres.