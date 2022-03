Ook deze factoren gaan de titelrace tussen Ajax en PSV beslissen

1. Europese duels

Nieuw is het niet: clubs die een titelstrijd in de eredivisie combineren met Europese duels in de eindfase van het seizoen. Ajax maakte het recent nog twee keer mee; in het seizoen 2016/2017, toen de club de Europa League-finale speelde, en in het seizoen 2018/2019 met de halve finale in de Champions League. Maar wel nieuw zou zijn als twéé kampioenskandidaten het tegelijkertijd doen. Die mogelijkheid bestaat zolang Ajax overleeft in de CL en PSV blijft meedoen in de Conference League. Als beide clubs deze week doorkomen tegen Benfica en FC Kopenhagen, spelen ze half april in één week tijd zowel competitie als Europacup en óók nog hun onderlinge bekerfinale.