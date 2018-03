Ook deze 'zoontjes van' komen eraan

FC Twente op dood spoor: Verbeek en Van Halst onder zware druk

13:26 FC Twente heeft in de laatste zes duels van het seizoen nog maar één opdracht: een plek in de nacompetitie veiligstellen. Trainer Gertjan Verbeek en technisch directeur Jan van Halst staan onder zware druk nu de club naar de laatste plek is weggezakt.