Ook Edson Álvarez mag eerder met vakantie van Ten Hag

Samenvatting Twente pakt punt in Twentse Derby na omstreden VAR-beslissing

8 mei De derby tussen FC Twente en Heracles Almelo is in 1-1 geëindigd. FC Twente pakte voor het eerst sinds half maart weer een punt in de Eredivisie. Eerder dit seizoen eindigde het treffen tussen de twee provinciegenoten in Almelo ook in een gelijkspel (2-2).