Ook Go Ahead-coach Van Wonderen geniet van Feyenoord: ‘Plezier spat ervan af’

Voor trainer Kees van Wonderen van Go Ahead Eagles is het uitduel zondag met Feyenoord een bijzondere gebeurtenis. Hij stond bij de Rotterdamse volksclub tussen 1996 en 2004 onder contract en won als speler in De Kuip onder meer een landstitel en een UEFA Cup. De voormalige middenvelder bewaart mede door die successen warme herinneringen aan zijn tijd bij Feyenoord.

,,In de aanloop naar deze wedstrijd is daar natuurlijk de nodige aandacht voor”, geeft Van Wonderen toe op de website van de gepromoveerde club uit Deventer. ,,Het voelt ook wel speciaal om op deze manier terug te keren. Tegelijkertijd moeten we het niet groter maken dan het is. Het gaat om de wedstrijd Feyenoord tegen Go Ahead Eagles.”

Veel spelers van Go Ahead Eagles gaan voor de eerste keer een wedstrijd spelen in het Rotterdamse stadion. ,,De Kuip kan magisch zijn”, weet Van Wonderen maar al te goed. ,,Uiteraard hebben we het daarover gehad, maar het is vooral iets wat je moet ervaren. En waarvan je vooral niet moet gaan wankelen. Feyenoord zit nu in een fase waarin ze de boel goed op de rit hebben. De afstemming zit al vroeg in het seizoen goed in elkaar en dat is heel knap.”

Van Wonderen bekeek donderdag op televisie de indrukwekkende Europese thuiswedstrijd van Feyenoord tegen IF Elfsborg (5-0) aandachtig. ,,Dan zit je gewoon te genieten. Ze speelden heel geconcentreerd, met veel wapens voorin en het plezier spatte ervan af. Het gaat een mooie ervaring voor ons zijn om daar tegen te spelen. We hebben sowieso een leergierige groep, die zonder twijfel volle bak zal gaan, ook in De Kuip.”