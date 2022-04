Ook in Groningen blijkt: het oppermachtige is er al een maand af bij Ajax

Vorentscheidung?

Voor trainer Erik ten Hag aanschoof voor de persconferentie, liep hij even naar het tv-scherm. De 2-0 tussenstand tussen zijn voormalige clubs FC Twente en PSV kon hem wel bekoren. Of daar in Enschede de beslissing in de titelrace viel? ,,Nee”, zei Ten Hag stellig. ,,We zitten in de slotfase van de competitie. Niet één wedstrijd is gemakkelijk. Alles is nu een finale. Clubs strijden tegen degradatie of voor Europees voetbal. Als je dan niet honderd procent gefocust begint, ga je schade oplopen. Dan kan het heel snel weer veranderen.”