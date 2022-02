Ook KNVB geschrokken van nieuws rond Marc Overmars

Volgens de KNVB is iedere profclub verplicht om een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. De voetbalbond krijgt hulp van gespecialiseerde bureaus en laat verder weten dat er vorige maand nog overleg heeft plaatsgevonden met de vertrouwenscontactpersonen van alle clubs in het betaalde voetbal.

De KNVB zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving over Overmars en leeft mee met de slachtoffers. ,,Als grootste sportbond van Nederland zijn wij ons ervan bewust dat helaas ook in de sportwereld machtsrelaties een rol kunnen spelen op de werkvloer. Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenscontacpersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport.”