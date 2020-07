Ook KNVB voert vijf wisselmogelijkheden in

In de competities die wel doorgingen tijdens deze coronaperiode werd al gretig gebruik gemaakt van de extra wisselmogelijkheid. Liefst 62 van de 78 clubs die in actie kwamen in de Serie A, Bundesliga, La Liga en de Premier League, wisselden gemiddeld vier keer per duel. Trainer Sean Dyche van Burnley is een uitzondering met een gemiddelde van slechts 1,7 wissels per wedstrijd. Dat is zelfs minder dan voor de coronacrisis. Gennaro Gattuso van Napoli greep de gelegenheid aan om in elk duel dat zijn club speelde, vijf keer te wisselen.