Ook Lodewijks weg bij Oranje én de KNVB: ‘Was graag betrokken gebleven’

In Nederland klinkt vaak: waarom zijn voor Oranje geen topkeepers beschikbaar à la Neuer, Courtois, Oblak of Ter Stegen? Lodewijks: ,,Als je een boom wil laten groeien, moet je de wortels water geven. De KNVB gaat over de trainerscursussen, maar een project gericht op de ontwikkeling van keepers was er bij mijn komst in 2018 niet. In de afgelopen drie jaar hebben we met een groep mensen een stappenplan gemaakt voor de ontwikkeling van keepers per leeftijdscategorie.