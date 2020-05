Ook spelers en staf PEC Zwolle leveren salaris in

,,In deze tijden spreekt het voor zich dat ook wij als spelersgroep nu van ons moeten laten horen”, aldus Pelle Clement namens de spelersraad van PEC. ,,We zitten met z’n allen in een situatie die niemand van te voren had voorzien. Supporters, sponsoren, medewerkers; iedereen voelt in meer of mindere mate de gevolgen van de huidige crisis. Als spelersgroep hebben we dan ook het volste begrip voor de beslissing die we samen met de directie hebben gemaakt.”