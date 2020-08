Ook tegen Vitesse moet het nieuwe ADO het hebben van standaardsituaties

Door Marijn Abbenhuijs



Veel is veranderd sinds ADO Den Haag voor het laatst een wedstrijd in het Cars Jeans Stadion speelde. Van de spelers die toen, op 29 februari, in de basis stonden tegen Heracles, kwamen alleen Shaquille Pinas, Lex Immers, Aaron Meijers en Erik Falkenburg nu ook aan de aftrap. Daarnaast is de Engelse trainer Alan Pardew vervangen door Serviër Aleksandar Rankovic en heeft het kunstgras plaatsgemaakt voor natuurgras. Maar waar het ADO van vandaag wel nog erg deed denken aan dat van vorig seizoen, is de manier waarop het aan doelpunten kwam.



Standaardsituaties moesten ADO vorig seizoen namelijk aan goals helpen. Vrijwel elk doelpunt dat de Haagse eredivisionist maakte, kwam uit een vrije trap, corner of strafschop. Dat was tegen Vitesse niet anders. In de zevende minuut voor het eerst. Toen maakte verdediger Peet Bijen, deze zomer transfervrij overgekomen van FC Twente, zijn eerste doelpunt voor ADO. Dat deed hij uit een vrije trap van Aaron Meijers. Zeventien minuten voor tijd kwam ook de gelijkmaker uit een standaardsituatie. Michiel Kramer benutte een strafschop nadat Danny Bakker onderuit werd gehaald door Oussama Tannane.