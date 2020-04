Ook top 3 wankelt: Ajax, PSV en Feyenoord luiden noodklok

Oproep | Wat is jouw herinne­ring aan Feyenoords Europa Cup-winst in 1970?

13:04 Op 6 mei van dit jaar is het exact 50 geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de toenmalige Europacup voor landskampioenen won. Het was een historische gebeurtenis in een historisch tijdvak, die ook de geschiedenis van Feyenoord voorgoed van een gouden rand voorzag.